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Где в Туле отключат электроэнергию 12 января

Где в Туле отключат электроэнергию 12 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)
  • п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
  • ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а, 17-45 (нечётн.), 24-б,
  • Ханинский пр-д, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 45-152,
  • ул. Вахрушева, 13-21, 21-а,
  • ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.),
  • ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.),
  • ул. Малиновая Засека, 37,
  • ул. Черняховского, 2-54 (чётн.), 1-55 (нечётн.),
  • ул. Каратьева Аллейка,
  • ул. Революции, 87-а,
  • пер. Дачный, 2-12,
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.), 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 75, 78, 81, 83, 87,
  • ул. Железнодорожная, 1-28, 24-а, 28-а,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-23,
  • ул. Новая, 1-61 (нечётн.), 2-а, 2-66 (чётн.).
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