Где в Туле отключат электроэнергию 12 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а, 17-45 (нечётн.), 24-б,
- Ханинский пр-д, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 45-152,
- ул. Вахрушева, 13-21, 21-а,
- ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.),
- ул. Малиновая Засека, 37,
- ул. Черняховского, 2-54 (чётн.), 1-55 (нечётн.),
- ул. Каратьева Аллейка,
- ул. Революции, 87-а,
- пер. Дачный, 2-12,
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.), 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 75, 78, 81, 83, 87,
- ул. Железнодорожная, 1-28, 24-а, 28-а,
- ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-23,
- ул. Новая, 1-61 (нечётн.), 2-а, 2-66 (чётн.).
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