Где в Туле отключат электроэнергию 12 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),

ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а, 17-45 (нечётн.), 24-б,

Ханинский пр-д, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 45-152,

ул. Вахрушева, 13-21, 21-а,

ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.),

ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.),

ул. Малиновая Засека, 37,

ул. Черняховского, 2-54 (чётн.), 1-55 (нечётн.),

ул. Каратьева Аллейка,

ул. Революции, 87-а,

пер. Дачный, 2-12,

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.), 63, 65, 67,

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 75, 78, 81, 83, 87,

ул. Железнодорожная, 1-28, 24-а, 28-а,

ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-23,

ул. Новая, 1-61 (нечётн.), 2-а, 2-66 (чётн.).