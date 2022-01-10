Список адресов: кому в Туле отключат газ в январе?

«Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В январе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

на сайте. Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку

Работы будут проводиться по следующим адресам:

11 января

с 12.00 до 18.00

ул. Кауля, 8.

с 10.00 до 17.00

ул. Калинина, 18, корпус 1.

12 января

с 12.00 до 18.00

ул. Циолковского, 8-в,

ул. Мира, 56-а,

ул. Костычева, 16,

ул. Костычева, 12, корпус 1.

с 10.00 до 17.00

ул. Калинина, 18, корпус 1.

13 января

с 12.00 до 18.00

ул. Шевченко, 7.

17 января

с 12.00 до 18.00

ул. Смидович, 8,

ул. Кауля, 18.

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 32.

18 января

с 12.00 до 18.00

ул. Макаренко, 2.

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 32.

19 января

с 12.00 до 18.00

ул. Белкина, 27-а.

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 32.

20 января

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 32.

Справка Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности: