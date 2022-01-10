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Список адресов: кому в Туле отключат газ в январе?

Список адресов: кому в Туле отключат газ в январе?

«Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В январе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
 
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
 
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.
 
Работы будут проводиться по следующим адресам:
 
11 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Кауля, 8.
с 10.00 до 17.00
 
  • ул. Калинина, 18, корпус 1.
12 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Циолковского, 8-в,
  • ул. Мира, 56-а,
  • ул. Костычева, 16,
  • ул. Костычева, 12, корпус 1.
с 10.00 до 17.00
 
  • ул. Калинина, 18, корпус 1.
13 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Шевченко, 7.
17 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Смидович, 8,
  • ул. Кауля, 18.
с 10.00 до 17.00
 
  • ул. Металлургов, 32.
18 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Макаренко, 2.
с 10.00 до 17.00
 
  • ул. Металлургов, 32.
19 января
 
с 12.00 до 18.00
 
  • ул. Белкина, 27-а.
с 10.00 до 17.00
 
  • ул. Металлургов, 32.
20 января
 
с 10.00 до 17.00
  • ул. Металлургов, 32.
Справка

Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:
  • перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;
  • пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;
  • не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
  • не отапливать помещение газовой плитой;
  • не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;
  • своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.
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