«Обстановка управляемая»: директор «Тулаавтодора» рассказал о том, что происходит на региональных трассах
Михаил Мельников заявил, что на проблемных участках постоянно дежурят КДМ.
Сегодня, 10 января, в Туле состоялось оперативное совещание по погодным условиям в городе. В ходе совещания с докладом выступил директор «Тулаавтодора» Михаил Мельников:
— На региональных дорогах обстановка управляемая. Задержки движения транспортных средств на данный момент нет. Единственное, утром были проблемы на трассе Тула-Новомосковск из-за ДТП. Устранили проблему к 9 утра.
Проблемные участки мы знаем, на сегодняшний день в режиме круглосуточного дежурства находятся комбинированные дорожные машины.
В данный момент мы пока справляемся. Поступали заявки от Заокского муниципального образования — расчистили там 9 дорог. Остальные — справляются собственными силами.
Кроме этого, на совещании выступили руководитель ФКУ Упрдор Москва-Харьков Андрей Турчанинов и замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор» Светлана Ширяева. Они сообщили, что на участках федеральных трасс в Тульской области не наблюдается проблем из-за снегопада.
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