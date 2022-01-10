«Обстановка управляемая»: директор «Тулаавтодора» рассказал о том, что происходит на региональных трассах

Михаил Мельников заявил, что на проблемных участках постоянно дежурят КДМ.

Сегодня, 10 января, в Туле состоялось оперативное совещание по погодным условиям в городе. В ходе совещания с докладом выступил директор «Тулаавтодора» Михаил Мельников:

— На региональных дорогах обстановка управляемая. Задержки движения транспортных средств на данный момент нет. Единственное, утром были проблемы на трассе Тула-Новомосковск из-за ДТП. Устранили проблему к 9 утра.

Проблемные участки мы знаем, на сегодняшний день в режиме круглосуточного дежурства находятся комбинированные дорожные машины.

В данный момент мы пока справляемся. Поступали заявки от Заокского муниципального образования — расчистили там 9 дорог. Остальные — справляются собственными силами.

Кроме этого, на совещании выступили руководитель ФКУ Упрдор Москва-Харьков Андрей Турчанинов и замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор» Светлана Ширяева. Они сообщили, что на участках федеральных трасс в Тульской области не наблюдается проблем из-за снегопада.