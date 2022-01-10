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«Обстановка управляемая»: директор «Тулаавтодора» рассказал о том, что происходит на региональных трассах

«Обстановка управляемая»: директор «Тулаавтодора» рассказал о том, что происходит на региональных трассах

Михаил Мельников заявил, что на проблемных участках постоянно дежурят КДМ.

Сегодня, 10 января, в Туле состоялось оперативное совещание по погодным условиям в городе. В ходе совещания с докладом выступил директор «Тулаавтодора» Михаил Мельников:
 
— На региональных дорогах обстановка управляемая. Задержки движения транспортных средств на данный момент нет. Единственное, утром были проблемы на трассе Тула-Новомосковск из-за ДТП. Устранили проблему к 9 утра.
 
Проблемные участки мы знаем, на сегодняшний день в режиме круглосуточного дежурства находятся комбинированные дорожные машины.
 
В данный момент мы пока справляемся. Поступали заявки от Заокского муниципального образования — расчистили там 9 дорог. Остальные — справляются собственными силами.
 
Кроме этого, на совещании выступили руководитель ФКУ Упрдор Москва-Харьков Андрей Турчанинов и замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор» Светлана Ширяева. Они сообщили, что на участках федеральных трасс в Тульской области не наблюдается проблем из-за снегопада.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:03 +1
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