Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: «Ограничение въезда большегрузов в город дало свои плоды»

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсуждали тему снегопада и пробок в областном центре.

О ситуации на дорогах Тулы доложил Дмитрий Миляев. По его словам, все метеопредупреждения о снегопадах в администрацию поступили своевременно. И с 14.30 9 января городские службы приступили к обработке улиц реагентами, работали круглосуточно.

Накануне на штабе было принято решение временно ограничить въезд в город большегрузов. Традиционно опасные участки для фур — это спуски и подъемы на Калужском, Веневском, Щекинском, Новомосковском шоссе. Сегодня водителям предлагаются объездные пути вместо въезда в город. И, по словам Дмитрия Миляева, это дало свои плоды:

— Меры помогли, на указанных шоссе движение шло беспрепятственно, ключевых заторов не случилось.

Сейчас в уборке города задействовано 208 единиц техники «Спецавтохозяйства» и МУП «Сервисный центр». Плюс 39 единиц привлеченной техники, которую предоставили промышленные предприятия, и предприятия сельхозназначения, строительные организации. 306 человек чистят снег вручную, еще 50 — привлеченные силы. По словам градоначальника, к завтрашнему дню количество привлеченной техники и людей увеличат.

— Фактически на текущий момент времени работу продолжаем безостановочно.

Глава администрации Тулы доложил, что в период с 31 декабря по 9 января из Тулы вывезли 13 000 кубометров снега.

— Сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Она управляемая.

Миляев также уточнил, что сложности, которые возникли с общественным транспортом на дорогах бывшего Ленинского района, решены. И они не были связаны с тем, что техника не выходила на маршруты, а с тем, что «снегопад продолжается и тяжело обеспечить идеальные условия для транспорта».