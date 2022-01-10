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Главным тренером «Тулицы» стал Андрей Подкопаев
Фото пресс-службы "Тулицы".

Главным тренером «Тулицы» стал Андрей Подкопаев

С 2019 по 2022 год он работал тренером ВК «Динамо-Ак-Барс» в Молодежной лиге.

До конца сезона 2021/22 чемпионата России по волейболу тренером «Тулицы» будет Андрей Подкопаев. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Андрей Подкопаев окончил Уральскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта России.

В качестве главного тренера возглавлял ВК «Уфимочка» в Высшей лиге «А» и Суперлиге. Также являлся наставником ВК «Динамо-Москва» в Суперлиге.

С 2019 по 2022 год работал главным тренером ВК «Динамо-Ак-Барс» в Молодежной лиге.

Напомним, ранее Александр Перепелкин, возглавлявший «Тулицу» 3,5 года, объявил о своем уходе из команды по семейным обстоятельствам.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 22:37 +1
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