Главным тренером «Тулицы» стал Андрей Подкопаев

Фото пресс-службы "Тулицы".

С 2019 по 2022 год он работал тренером ВК «Динамо-Ак-Барс» в Молодежной лиге.

До конца сезона 2021/22 чемпионата России по волейболу тренером «Тулицы» будет Андрей Подкопаев. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Андрей Подкопаев окончил Уральскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта России.



В качестве главного тренера возглавлял ВК «Уфимочка» в Высшей лиге «А» и Суперлиге. Также являлся наставником ВК «Динамо-Москва» в Суперлиге.



С 2019 по 2022 год работал главным тренером ВК «Динамо-Ак-Барс» в Молодежной лиге.

Напомним, ранее Александр Перепелкин, возглавлявший «Тулицу» 3,5 года, объявил о своем уходе из команды по семейным обстоятельствам.