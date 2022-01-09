10 января Тулу от снега будут убирать 200 единиц техники и 300 рабочих

Фото из архива Myslo.

А городская ГИБДД переводится на усиленный режим работы. Город готовится к затяжному снегопаду.

9 января глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел заседание штаба по жизнеобеспечению города. Основной темой стала организация работы в сложных погодных условиях. По информации синоптиков, в ближайшие 10 дней прогнозируются обильный снегопад, усиление ветра, переменная температура.

В Туле мобилизуют все силы коммунальных, ресурсоснабжающих организаций и объектов жизнеобеспечения для обеспечения нормального функционирования всего города. Аварийные бригады продолжат работу в усиленном режиме.

Начальник управления по благоустройству Александр Корнеичев доложил, что работы по расчистке снега будут проводиться в круглосуточном режиме. Сегодня с 14.30 спецтехника АО «Спецавтохозяйство» начала просыпать противогололедными средствами магистральные улицы, спуски и подъемы.

С 22.00 на уборку снега и просыпку вышли 7 колонн. С 6.00 приступит к работам техника МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Всего в устранении последствий снегопада будет задействовано порядка 200 единиц спецтехники и средств малой механизации АО «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр города Тулы», предприятий и организаций города, а также порядка 300 рабочих.

Главам округов поручено проработать вопрос о привлечении дополнительной снегоуборочной техники.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал, что с коммерческими перевозчиками и МКП «Тулгорэлектротранс» проведена работа по усилению выпуска единиц техники на маршруты с 10 января, также на базе муниципального предприятия сформированы дополнительные ремонтные бригады. Сегодня приступили к расчистке трамвайных путей.

На сложных участках дорожной сети города – Новомосковском, Щекинском и Калужском шоссе будут организованы постоянная расчистка и просыпка реагентами, тягачи, также будут находиться экипажи ДПС.

Городская ГИБДД переводится на усиленный режим работы для оперативного реагирования на все нештатные ситуации.

Кроме того, в связи с обильным снегопадом ГИБДД вводятся временные ограничительные меры для въезда большегрузных автомобилей на территорию города.

По итогам штаба Дмитрий Миляев отметил, что на всех магистральных улицах необходимо обеспечить нормальное дорожное движение, школьные автобусы должны выполнить все рейсы на маршрутах, особое внимание также надо уделить подъездам и подходам к учреждениям здравоохранения, образования и социальным объектам, а для оперативного выявления проблемных участков главам терокругов проводить объезды и организовать работу по постоянному мониторингу ситуации на территориях.