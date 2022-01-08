В Тульской области за сутки – 203 случая COVID-19 и 12 смертей

За последние сутки в Тульской области зафиксировано 203 новых случая коронавируса. 187 пациентов успешно выздоровели, 12 — скончались.

Таким образом, общее количество официально подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 76 830, а количество смертей — 4347.

За последние сутки в России выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 634 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 315 400 летальных исходов, выздоровел 9 666 161 человек.