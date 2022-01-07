«Накажи автохама»: Hyundai лихо пролетел на красный по ул. Кутузова

Туляк поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на повороте с ул. Гастелло на ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель Hyundai Creta выскочила на перекресток на запрещающий сигнал светофора и едва не спровоцировала серьезное ДТП.

«За рулем была женщина. Она не только не извинилась, но еще и покрутила пальцем у виска, якобы это я виноват. Хотя там видно, что передо мной уже повернули три машины, а это значит, что она точно не завершала маневр. Еще чуть-чуть и все закончилось бы печально», — пояснил автор видео.