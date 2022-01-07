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«Накажи автохама»: Hyundai лихо пролетел на красный по ул. Кутузова

«Накажи автохама»: Hyundai лихо пролетел на красный по ул. Кутузова

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на повороте с ул. Гастелло на ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель Hyundai Creta выскочила на перекресток на запрещающий сигнал светофора и едва не спровоцировала серьезное ДТП.
 
«За рулем была женщина. Она не только не извинилась, но еще и покрутила пальцем у виска, якобы это я виноват. Хотя там видно, что передо мной уже повернули три машины, а это значит, что она точно не завершала маневр. Еще чуть-чуть и все закончилось бы печально», — пояснил автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:01 +4
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