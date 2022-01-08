За сутки с улиц Тулы вывезли более 4500 кубов снега

Ночью механическую уборку и посыпку противогололедными материалами проводили около 100 единиц техники АО «Спецавтохозяйство». Вывоз снега осуществляли 10 бригад. Работы велись на Пролетарском мосту, ул. Советской, пр. Ленина, у пешеходного перехода на ул. Гастелло, д. 49, в районе ост. «ДК Комбайностроителей», ост. «Вильямса» и ост. «Дементьева». Вывоз снега вели из исторического центра города, с пр. Ленина, ул. Октябрьской и Красноармейского пр.

Днем рабочие АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр г. Тулы» продолжат уборку города. В работах планируется задействовать около 140 единиц техники. Расчистка снега планируется в сельских поселениях Шатском, Медвенском, Ильинском, Иншинском, Федоровском, Обидимском, Рождественском, Хрущевском, в Плеханово, Ленинском и Скуратово.

Вывоз снежных масс 3 бригады рабочих продолжат с Восточного обвода, с катка на площади Ленина, с ул. Советской и пр. Ленина. За прошедшие сутки вывезено свыше 4500 кубов снега.

Управляющие компании продолжают расчистку дворовых территорий. Администрацией города ведется контроль качества уборки во дворах.