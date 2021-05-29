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В Тульской области выпал град с куриное яйцо: видео

В Тульской области выпал град с куриное яйцо: видео

Очевидица поделилась с Myslo кадрами непогоды.

Тулячка прислала в редакцию Myslo видео, на котором запечатлен град, обрушившийся днем 29 мая на Дубенский район. Судя по кадрам, размеры некоторых градин достигали размеров куриного яйца!
 
 
Аналогичный град выпал и в поселке Новогуровский Алексинского района. Наша читательница Татьяна Лыскова сообщила, что падающие с неба ледышки были такого размера, что наносили повреждения автомобилям.
 

 

Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами ожидается гроза. Ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности.

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В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 1
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 2
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 3
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 4
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 5
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 6
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 7
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 8
В Тульской области выпал град с куриное яйцо, Фото: 9
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:06 +8
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