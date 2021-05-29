В Тульской области выпал град с куриное яйцо: видео

Тулячка прислала в редакцию Myslo видео, на котором запечатлен град, обрушившийся днем 29 мая на Дубенский район. Судя по кадрам, размеры некоторых градин достигали размеров куриного яйца!

Аналогичный град выпал и в поселке Новогуровский Алексинского района. Наша читательница Татьяна Лыскова сообщила, что падающие с неба ледышки были такого размера, что наносили повреждения автомобилям.

Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами ожидается гроза. Ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности.