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Жителя Ясногорска оштрафовали за экстремизм

Жителя Ясногорска оштрафовали за экстремизм

Нарушитель полностью признал свою вину.

26-летний Сергей разместил в целях пропаганды на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» , материалы, содержащие нацистскую символику и символику экстремистских организаций. Публикации находились в свободном доступе для просмотра и скачивания неограниченным количеством пользователей.

В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». 

Свою вину Сергей признал полностью. Постановлением суда за совершение противоправного деяния ему назначено наказание в виде административного штрафа.

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