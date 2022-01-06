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На улицах Тулы рабочие прочищают ливневки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улицах Тулы рабочие прочищают ливневки

На термометре – ноль и весь снег, выпавший за последние сутки, стремительно тает, заполняя дороги и тротуары водой.

Городским управлением по транспорту и дорожному хозяйству силами МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности г. Тулы» организована очистка от снега ливневых решеток и стоков на улицах города. 

В работах задействованы 15 рабочих и 2 единицы механизированной техники. В перечне объектов – пр-т Ленина, Красноармейский пр-т, улицы Советская, Фрунзе, Первомайская, Оборонная, Майская и Демидовская плотина.

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