В Туле продолжается ремонт мостов

В областной столице работы ведут на трех объектах: Демидовском, Баташевском мостах и на Московском путепроводе.

На Демидовском мосту работы ведутся круглосуточно, на данный момент идут с небольшим опережением графика. В настоящее время подрядной организацией выполнено устройство всех 46 буронабивных свай первого технологического этапа. Забетонированы ригели на 1 и 4 опоре. Планируют приступить к разработке котлована на 2 и 3 опорах, армированию ростверков. В рамках первого технологического этапа также выполнен демонтаж старых конструкций.

На Баташевском мосту подрядной организацией выполнен демонтаж старого сооружения. В настоящее время полностью завершены работы по устройству временного объезда общей протяженностью 150 м, включая временный двухполосный мост, выдерживающий нагрузку в 80 т. Также выполнено устройство всех буронабивных свай основного моста. Проведены работы по бетонированию двух ригелей. Смонтированы все 12 железобетонных балок пролетного строения. В ближайшее время рабочие планируют приступить к устройству межбалочных и деформационных швов на новом мостовом сооружении.

На Московском путепроводе подрядная организация проводит работы по организации строительного городка. Обустраиваются подъездные пути к строительной площадке. В активной стадии работы с представителями сетевых организаций. На период реконструкции проектом планировалось оставить только 2 полосы по 4 м. В данный момент рассматривается вариант расширения до 3 полос по 3 м. Этого можно достичь, если не выполнять перенос опор контактной сети троллейбусов на центральную ось моста. Для сохранения троллейбусного движения участок бесконтактной сети будет преодолеваться на аккумуляторной тяге.

- Ремонт мостовых сооружений Тулы - часть масштабных работ, которые необходимы для улучшения состояния дорожно-транспортной сети областной столицы. В 2021 году работы на трех важных мостах города активно стартовали. В этом году они продолжаются. Рассчитываем, что все будет выполнено в срок, и с окончанием работ повысится комфорт передвижения автомобилистов на данных участках и безопасность дорожного движения в городе в целом, - отметил Дмитрий Миляев.