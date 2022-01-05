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Спасатели помогают водителям и пассажирам на федеральной автодороге М-4 «Дон»
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели помогают водителям и пассажирам на федеральной автодороге М-4 «Дон»

Движение по трассе в черте Тульской области частично восстановлено.

5 января в 13.15 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Киреевском районе на 217 км федеральной автодороге М-4 «Дон», в результате которого произошло столкновение более 40 транспортных средств. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области производили деблокировку пострадавших из заблокированных автомобилей, организовали заправку топливом. В районе происшествия установлен пункт обогрева, где водители и пассажиры могут обогреться и выпить чай.

В Главном управлении МЧС России по Тульской области ведётся постоянный мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований и дежурными службами различных ведомств.

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