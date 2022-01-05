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На Губернском катке фигуристы Тульской области покажут ледовое шоу

На Губернском катке фигуристы Тульской области покажут ледовое шоу

Приглашаются все желающие.

Спортсмены областной федерации фигурного катания на коньках покажут музыкальное представление «Концерт для Деда Мороза». 

На лёд выйдут 35 фигуристов в возрасте от 6 до 20 лет из числа воспитанников ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» и ДЮСШ «Виктория».

Начало в 18.00. Представление бесплатное. Предварительная запись на мероприятие не требуется.

Приходите всей семьей на зрелищное шоу на льду с участием профессиональных спортсменов!

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