На Губернском катке фигуристы Тульской области покажут ледовое шоу
Приглашаются все желающие.
Спортсмены областной федерации фигурного катания на коньках покажут музыкальное представление «Концерт для Деда Мороза».
На лёд выйдут 35 фигуристов в возрасте от 6 до 20 лет из числа воспитанников ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» и ДЮСШ «Виктория».
Начало в 18.00. Представление бесплатное. Предварительная запись на мероприятие не требуется.
Приходите всей семьей на зрелищное шоу на льду с участием профессиональных спортсменов!
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