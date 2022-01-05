На Губернском катке фигуристы Тульской области покажут ледовое шоу

Спортсмены областной федерации фигурного катания на коньках покажут музыкальное представление «Концерт для Деда Мороза».

На лёд выйдут 35 фигуристов в возрасте от 6 до 20 лет из числа воспитанников ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» и ДЮСШ «Виктория».

Начало в 18.00. Представление бесплатное. Предварительная запись на мероприятие не требуется.