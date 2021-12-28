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Лучшие фотографии Myslo 2021 года
Прекрасная Дубна. Фото Алексея Пирязева.

Лучшие фотографии Myslo 2021 года

Самые яркие события года в объективе наших фотографов Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

В список попали лучшие кадры фоторепортажей, признанные нашими читателями, а также самые удачные фотографии года по версии самих фотокорреспондентов и редакции.

Итак, 40 фотографий о том, каким был 2021 год глазами фотокорров Myslo. Приятного просмотра!

Морозная Ясная Поляна. Фото Алексея Пирязева.

Новогоднее настроение. Фото Алексея Пирязева.

Зимний минимализм. Фото Алексея Пирязева.

Крещенские купания. Фото Алексея Пирязева.

Февральские морозы. Фото Алексея Пирязева.

Снегурочка (Елизавета Кузнецова). Фото Дмитрия Дзюбина.

Лыжня России. Фото Алексея Пирязева.

Коллеги (ГТРК-Тула). Фото Дмитрия Дзюбина.

Пасха. Фото Дмитрия Дзюбина.

Слово года — вакцинация. Фото Алексея Пирязева.

«Красная зона». Фото Дмитрия Дзюбина.

«Красная зона». Фото Дмитрия Дзюбина.

«Красная зона». Фото Дмитрия Дзюбина.

Дезинфекция автостанции. Фото Дмитрия Дзюбина.

Силуэты в Белоусовском парке. Фото Алексея Пирязева.

Цирк! Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Фото Алексея Пирязева.

Проигрыш сборной России по футболу. Фото Алексея Пирязева.

ВК «Тулица». Фото Дмитрия Дзюбина.

Первый выпускной в Суворовском училище. Фото Алексея Пирязева.

Выпускники Суворовского училища. Фото Алексея Пирязева.

Сергей Шойгу в Суворовском училище. Фото Алексея Пирязева.

Танго в Дворянском собрании. Фото Алексея Пирязева.

Жара в Туле. Фото Алексея Пирязева.

Эта «горячая» фотка сделана в Кондуках. Фото Алексея Пирязева.

На пляже Белоусовского парка. Фото Дмитрия Дзюбина.

Несостоявшаяся «Дикая Мята». Фото Алексея Пирязева.

Выставка Кандинского. Фото Алексея Пирязева.

 

Холтобино. Фото Дмитрия Дзюбина.

Гонка героев. Фото Дмитрия Дзюбина.

Закат на Зеленстрое. Фото Алексея Пирязева.

Открытие ДК в Тульской области. Фото Алексея Пирязева.

Конкурс «Мисс Тула». Фото Алексея Пирязева.

Свадебный показ на конкурсе. Фото Алексея Пирязева.

«Краса России Тула». Фото Алексея Пирязева.

«Краса России Тула». Фото Алексея Пирязева.

Группа Shortparis в Туле. Фото Алексея Пирязева.

Вредный котик в поселке Молодежный. Фото Дмитрия Дзюбина.

Одинарная сплошная. Фото Дмитрия Дзюбина.

Сюжет: Итоги года - 2021
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
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