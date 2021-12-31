Новый год без последствий: 10 советов от врача-профилактика

Заведующая кабинетом медпрофилактики поликлиники Ваныкинской больницы в Туле Анастасия Волобуеева рассказала, как встретить Новый год без риска для здоровья.

Не переедать. Если стол ломится от блюд и сложно удержаться, чтобы не отведать «и того, и этого, и вот того», то лучше положить всего, но по чуть-чуть.

Отдельно Анастасия Волобуеева подчеркивает, что мясные блюда лучше сочетать с овощами. Исключение в этом случае картофель. Предпочтение лучше отдать салатам из моркови, капусты или нарезки из свежих овощей. Новый год – это салаты, а значит много майонеза. Если есть возможность, его лучше заменить лимонным соком, сметаной или оливковым маслом. Не сидеть весь вечер и ночь за столом, а двигаться. При достаточной активности пищеварение происходит быстрее, а значит нагрузка на желудок снижается. Если человек страдает гастроэнтерологическими заболеваниями, то Новый год – не повод отказаться от диеты. Желательно 31 декабря поужинать как обычно в 18 – 19 часов, а новогоднюю ночь встретить легкими закусками. Не готовить много. Свежие блюда – залог здоровья и минимизация риска отравления. Если все же переедания не удалось избежать, то помочь своему организму можно с помощью ферментов. Если позволили лишнее по алкоголю, на помощь придут абсорбенты вроде активированного угля и др.

Прийти в себя поможет большое количество жидкости, минеральная вода, отвар сухофруктов, рассол соленых огурцов или помидор (не маринованных). Все это поможет восстановить баланс электролитов, которые вымыл алкоголь.

Сон тоже отличный помощник в случае злоупотребления спиртными. На следующий день после серьезного застолья не рекомендуется давать своему организму большую спортивную нагрузку: катания на лыжах, интенсивные пешие прогулки и т.д. лучше отложить на денек, чтобы не провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Если человек не может выйти из похмелья, чувствует себя плохо, надо не медлить, а обращаться к врачу, не прибегая к самолечению.

Анастасия Волобуеева подчеркивает, что после таких больших праздников как Новый год как правило увеличивается количество пациентов с алкогольными отравлениям, а также болезнями желудочно-кишечного тракта. Этому способствует длительный прием алкоголя, который перегружает печень и ЖКТ.

– Нет волшебной таблетки, которая позволит предупредить похмелье или переедание. Самый лучший совет в этом случае – всего должно быть в меру. Ведь все мы хотим, чтобы новый год начался хорошо. Поэтому давайте позаботимся в первую очередь о себе и о своем здоровье! С наступающим новым годом всех и счастливых, здоровых выходных всем! – добавила Анастасия Волобуеева.