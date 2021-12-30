Новогодний опрос Myslo: чем тулякам запомнился 2021 год?

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Мы попросили туляков ответить на три вопроса.

Myslo провел новогодний опрос среди читателей в нашей группе «ВКонтакте» и на странице в Instagram. Мы попросили туляков ответить на следующие вопросы:

Чем вам запомнился этот год, самое главное событие для вас? За что благодарны 2021-му? Планы/надежды на новый 2022 год? Ваше пожелание тулякам?

Наталья Демина:

1. Больше всего 2021 год запомнился мне летней поездкой на Байкал: там потрясающая природа, чистейший воздух и вода, пусть холодная, но тоже очень чистая! И я благодарна уходящему году за то, что мои самые близкие люди живы и здоровы.

2. В наступающем 2022 году я надеюсь съездить ещё в какое-нибудь интересное место, посетить все новые открывшиеся музеи нашего города и также надеюсь, что никак не желающий покидать нас вирус всё-таки уйдёт.

3. Тулякам я желаю побольше позитива, чаще быть в хорошем настроении, чтобы проблемы насколько возможно обходили стороной, и, конечно же, желаю всем крепчайшего здоровья!

Ольга Калинушкина:

1. Мне этот год запомнился покупкой машины, сдачей экзамена по вождению. Съездили в отпуске на рыбалку в Волгоград! Первое длинное путешествие всей семьей.

2. В планах съездить ещё раз в Волгоград в августе, очень надеюсь, что отпустят на работе.

3. Хочу пожелать тулякам здоровья, чтобы этот ковид ушел с нашей планеты, добра в сердцах, исполнения желаний. С наступающим Новым годом!

Дарья:

1. У нас в этом году не было кардинальных перемен, зато удалось продолжить начатое в прошлые годы (что тоже очень хорошо). Сыновья с удовольствием ходят в сад и школу, спасибо хорошим воспитателям и учителям! Потихоньку продолжается строительство дома. Наша компания в этом году перешагнула 11-летний рубеж. Мы посетили множество хороших мест Тульской и соседних областей (даже не знала, что есть столько интересного).

2. В планах на следующий год более интенсивное строительство дома и развитие нашего центра.

3. Пожелать хочу, чтобы из всех возможных вариантов удавалось всегда идти по самому позитивному пути. С наступающим Новым годом!

Ирина Леонова:

1. 2021 год запомнился путешествиями по России — поездкой в Воронеж, Казань, Дубну Тульской области. Это было прекрасно, увлекательно, познавательно.

2. Исполняйте свои мечты, не отказывайте себе в радости, путешествуйте насколько это возможно, ходите в театры, на концерты, в музеи, читайте. Жизнь заискрится и заиграет, всем желаю иметь возможность исполнить свою мечту.

Александра:

1. Для меня 2021-й год запомнился тем, что я вышла замуж. Нашла работу рядом с домом.

2. Надеюсь на то, что в наступающем году будет больше поводов для радостей.

3. Дорогие туляки, желаю вам в Новый год быть такими же мудрыми, целеустремленными, как символ наступающего года, и не давать всяким неудачам взять над собой вверх.

Натали:

1. Главные события уходящего года были яркими на эмоции. Во-первых, я и моя дочка впервые побывали в Санкт -Петербурге. Потрясающий город. Во-вторых, в декабре я стала участницей конкурса «Миссис Тула-2022», опыт колоссальный.

2. Будущий год, уверена, будет не менее щедрым на новые интересные эмоции и события.

3. Пожелать всем хочется обязательно верить. Верить в себя, в свое дело и улыбаться. С хорошего позитивного настроя вершатся великие дела.

Вера:

1. Самое главное событие — нас стало на одного человека больше, у нас 18 апреля появилась доченька. Старшая доченька пошла в 1 класс. Мы купили наш первый семейный автомобиль.

2. Надеюсь, что коронавирус покинет нас, и с ним уйдут маски и коды.

3. Желаю, чтобы никто не болел, выполнял все поставленные перед собой цели, кто ребёнка загадал, чтобы получилось. Кто жену/мужа загадал, обязательно вторая половинка нашлась.

Валентина Жидкова:

1. Мое самое главное событие в этом году — рождение второго сыночка.

2. В планах обрести свое гнездышко, отдать старшего сыночка в сад, повысить свои навыки в онлайн-профессии.

3. Всем тулякам желаю крепкого здоровья, приятных эмоций и исполнения всех желаний!

Алена Васина:

1. В этом году частично исполнилась мечта: мы начали строительство дома. Я благодарна году за то, что мои близкие живы и здоровы.

2. В планах продолжить строительство.

3. Поздравляю всех туляков с Новым годом! Желаю всем здоровья, чтобы ваши мечты исполнялись. Хорошего настроения и всего самого наилучшего!

Надя Колпакова:

1. Для нас этот год долгожданный, так как родилась наша любимая доченька.

2. Чтобы все были здоровы. Карьерного роста и саморазвития.

3. Исполнения заветных желаний, радости, душевного спокойствия и благополучия.

Екатерина Лифанова:

1. Уходящий год запомнился возвращением на свою любимую работу, после долгосрочного перерыва. И исполнением детской мечты о приобретении железной дороги.

2. Хотелось бы, чтобы наступающий год принес только хорошие впечатления и исполнил еще не одну мечту!

3. Дорогие туляки! Желаю всем нам в наступающем 2022 году крепкого здоровья, позитивных эмоций, исполнения желаний и простого человеческого счастья.

Арина:

1. Сбылась мечта всей жизни: родила себе 18 декабря новогодний подарочек. Загадала его в том году под бой курантов.

2. Планы — купить квартиру рядом с парком, желательно новостройку.

3. Желаю всем здоровья, удачи в новом году! Мечты сбываются, нужно лишь поверить в них.

Инна Зорина:

1. 2021 год стал для меня исполнением мечты и не одной! С мужем купили общую машину, отучилась и сдала с первого раза на права.

2. Хочется сделать свою семью ещё крепче, купить собственный дом.

3. Не унывать, идти к своей цели, мечтать и верить, что всё обязательно исполнится.

Кристина Кузнецова:

1. 2021 год запомнился новыми знакомствами со знаковыми людьми в моей жизни, новой работой, тяжелой болезнью мамы, которая очень сплотила нашу семью.

2. Надеюсь, 2022 год принесет много нового и позитивного, новых знаний, надеюсь, что мама моя восстановится и будет снова здорова.

3. Дорогие туляки, в наступающем новом году хочется пожелать вам крепкого здоровья, сплоченности, любви, благополучия финансового и домашнего! Пусть все сбудется!

Друзья, а чем вам запомнился этот год? Расскажите нам об этом в комментариях!