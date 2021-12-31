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Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы

Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы

31 декабря глава региона посетил тульский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1.

В это время ребята принимали участие в новогоднем представлении «Новогодние чудеса».

Алексей Дюмин поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им подарки.

«Я вам привез сладкие подарки и настоящую фотостудию. Вы сможете делать красивые фотографии и видеоролики. Я вам желаю счастья и здоровья. Вы самое ценное, что у нас есть. И мы будем делать все для того, чтобы вы были счастливы», – сказал глава региона.

Также Алексей Дюмин осмотрел помещения для малышей и для старших детей социально-реабилитационного центра № 1. В этом году в здании заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, электрику, отремонтировали детские помещения, пищеблок, столовую, медицинский блок, помещения приема и перевозки несовершеннолетних.

В центре оказывают социальные услуги несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Отметим, что в стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в круглосуточном режиме принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. Специалисты отделения помогают восстановить социально-правовой статус несовершеннолетних, защитить их права и законные интересы.

В 2020 году курс реабилитации в отделении прошли 88 несовершеннолетних, из них 30 детей возвращены в родную семью, 17 - переданы в замещающую семью, за истекший период 2021 года курс реабилитации в отделении прошел 51 несовершеннолетний, 13 детей возвращены в кровную семью.

Галерея
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 1
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 2
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 3
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 4
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 5
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 6
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 7
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 8
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 9
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 10
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 11
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 12
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 13
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 14
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 15
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 16
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 17
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 18
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 19
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 20
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 21
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 22
Алексей Дюмин поздравил с Новым годом детей в социально-реабилитационном центре Тулы, Фото: 23
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:17 +3
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