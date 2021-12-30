Тула попала в топ-10 новых центров туризма в России по версии Forbes

Список составлялся на основе данных, полученных от агрегаторов туров, в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) и в туристических информационных центрах регионов. Полный текст статьи здесь

В статье говорится о том, что с января по сентябрь 2021 года россияне потратили на внутренний туризм более 3,12 трлн рублей — на 33,5% больше, чем в 2020 году. И дело не только в ограничениях на поездки за рубеж из-за коронавируса: за последние два года в российских городах появилось много новых туристических маршрутов, прошли крупные фестивали, открылись новые музеи, общественные пространства и рестораны. Путешественники активно осваивали новые направления, многие из которых превратились в центры туризма.

По данным комитета Тульской области по развитию туризма, рост туристического потока в регион в 2020 и 2021 годах продолжился, несмотря на пандемию. Эксперты считают, что важную роль сыграло 500-летие Тульского кремля, которое отмечалось в 2020 году. К юбилею в регионе реконструировали более 70 культурных и исторических объектов. Свою роль сыграла и близость к Москве.

Авторы материала в Forbes Life советуют начать знакомство с Тулой с древнего кремля. Затем предлагают прогуляться по пешеходной улице Металлистов, заглянуть в кафе и рестораны. Посетить Тульский государственный музей оружия, где можно увидеть интерактивную экспозицию с коллекцией холодного и огнестрельного оружия. Также отмечается удобная инфраструктура Тулы и невысокие цены на проезд до города и аренду жилья.

«За последние несколько лет благодаря системной работе, которую мы проводим под руководством губернатора Алексея Дюмина, Тульская область зарекомендовала себя как популярное туристическое направление. Сейчас мы можем предложить туристам самые современные музеи, уникальные коллекции, высокий уровень сервиса в гостиницах и отелях, кафе и ресторанах. И мы постоянно работаем над расширением линейки туристических продуктов — экологический и промышленный туризм, посещение малых городов, гастрономическое путешествие», — подчеркнула председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.