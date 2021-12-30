Фото из архива Myslo.
В Туле и области водителей ждут массовые рейды ГИБДД
Профилактические мероприятия пройдут с максимальным привлечением нарядов ДПС.
Во время новогодних праздников в Туле и области сотрудники ГИБДД проведут рейды с увеличением плотности нарядов ДПС. Особое внимание инспекторы уделят таким нарушениям ПДД: управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.
Проверят и автомобили каршеринга.
Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М2 «Крым» и М4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38.
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) +7−999−374−36−13.
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