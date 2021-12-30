В Туле и области водителей ждут массовые рейды ГИБДД

Фото из архива Myslo.

Во время новогодних праздников в Туле и области сотрудники ГИБДД проведут рейды с увеличением плотности нарядов ДПС. Особое внимание инспекторы уделят таким нарушениям ПДД: управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Проверят и автомобили каршеринга.

Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.