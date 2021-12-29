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Зарплата от 80 тыс. рублей: вакансия из Тулы вошла в топ самых высокооплачиваемых в России

Зарплата от 80 тыс. рублей: вакансия из Тулы вошла в топ самых высокооплачиваемых в России

Аналитики SuperJob изучили наиболее востребованные позиции в сфере медицины и фармацевтики и составили рейтинг вакансий, которые будут актуальны в 2022 году.

В Туле больше всего готовы платить начальнику отдела контроля качества на фармацевтическом производстве. Успешный кандидат должен иметь опыт работы в области контроля качества, производства лекарственных средств от трех лет, высшее фармацевтическое, химико-технологическое или биотехнологическое образование и медицинскую книжку. Работодатель предлагает зарплату от 80 тыс. рублей.

Эта вакансия заняла 13-е место в общем рейтинге фармацевтических специалистов в российских городах в декабре.

Аналитики SuperJob говорят, что на рынке труда в сфере медицины сохраняется значительная нехватка персонала. За год количество вакансий для высшего медицинского персонала выросло вдвое, для среднего и младшего медперсонала — в 1,5 раза.
 
Даже если эпидемия пойдет на спад, спрос на медицинские кадры сохранится на высоком уровне: скажется отложенный во время пандемии спрос на лечение хронических заболеваний.
 
По предварительным прогнозам, фармацевтическая отрасль в 2022 году будет наращивать объемы исследований, производства и продаж, особенно в сегменте e-commerce. Наблюдается рост спроса на инженерно-технических специалистов фармпроизводства, научных сотрудников, менеджеров по развитию и специалистов по продажам.
 

Самая высокооплачиваемая вакансия в России — главный инженер в фармацевтическую компанию на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.

Сотруднику предстоит участвовать во всех этапах тестирования и производства лекарственных препаратов, в том числе следить за качеством и соблюдением стандартов. На вакансию рассматриваются кандидаты с опытом работы от 6 лет и с опытом работы с твердыми лекарственными формами. Работодатель обещает компенсацию проезда, премии и индексацию зарплаты, а также разнообразные программы обучения.

В сфере медицины самая высокооплачиваемая вакансия — врач-анестезиолог-реаниматолог в ковидном отделении больницы в Сергиевом-Посаде. Специалисту предстоит обеспечивать интенсивную терапию больным, организовать лечение на ИВЛ, а также с помощью других контрольно-диагностических или медикаментозных средств.

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