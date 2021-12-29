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В Туле драка водителя и пешехода попала на видеорегистратор

В Туле драка водителя и пешехода попала на видеорегистратор

Жаркий спор засняли на улице Демидовская плотина.

Утром 29 декабря на Демидовской плотине в Туле произошла драка между водителем ВАЗа и пешеходом. Судя по записи, которую в редакцию Myslo прислал наш читатель Павел, причиной конфликта могло стать слишком быстрое приближение автомобиля к пешеходному переходу.

Отметим, что пешеход находился на «зебре» в тот момент, когда на светофоре для него еще горел запрещающий сигнал.

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