В Туле драка водителя и пешехода попала на видеорегистратор

Утром 29 декабря на Демидовской плотине в Туле произошла драка между водителем ВАЗа и пешеходом. Судя по записи, которую в редакцию Myslo прислал наш читатель Павел, причиной конфликта могло стать слишком быстрое приближение автомобиля к пешеходному переходу.

Отметим, что пешеход находился на «зебре» в тот момент, когда на светофоре для него еще горел запрещающий сигнал.