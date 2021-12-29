В новогоднюю ночь в Туле ограничат движение транспорта
Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, будут приняты следующие меры:
1) Ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 06:00 1 января 2022 года:
- на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
- в Черниковском переулке,
- в Союзном переулке.
2) Ограничено движение всех видов транспортных средств с 17:00 31 декабря 2021 года до 06:00 1 января 2022 года:
- на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
- в Черниковском переулке,
- в Союзном переулке.
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