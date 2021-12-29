В новогоднюю ночь в Туле ограничат движение транспорта

Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, будут приняты следующие меры:

1) Ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 06:00 1 января 2022 года:

на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,

в Черниковском переулке,

в Союзном переулке.

2) Ограничено движение всех видов транспортных средств с 17:00 31 декабря 2021 года до 06:00 1 января 2022 года: