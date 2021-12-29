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В новогоднюю ночь в Туле ограничат движение транспорта

В новогоднюю ночь в Туле ограничат движение транспорта

Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, будут приняты следующие меры:
 
1) Ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 06:00 1 января 2022 года:
 
  • на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
  • в Денисовском переулке,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
  • в Черниковском переулке,
  • в Союзном переулке.
2) Ограничено движение всех видов транспортных средств с 17:00 31 декабря 2021 года до 06:00 1 января 2022 года:
 
  • на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
  • в Денисовском переулке,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
  • в Черниковском переулке,
  • в Союзном переулке.
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