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В Туле осудили наркозакладчика

В Туле осудили наркозакладчика

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 40-летний Григорий Попов признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
Судом установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года приготовил к сбыту 2 закладки с амфетамином и этизоламом, 544 закладки с наркотиками, разложив их по тайникам на территории города.
 
Однако сбыть запрещенное вещество наркопотребителям злоумышленник не смог, так как его деятельность была пресечена сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъято более 530 г наркотических средств и психотропных веществ.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
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