Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 220 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 220 случаев коронавируса, 207 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 515 жителей региона, 65 748 вылечились, 4218 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 15:58, 31 2357 -5
вчера, в 12:08, 24 854 -2
вчера, в 11:32, 13 1198 -1
26 декабря, в 11:28, 1 1735 -3
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