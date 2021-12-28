Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 220 случаев заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 220 случаев коронавируса, 207 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 515 жителей региона, 65 748 вылечились, 4218 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: