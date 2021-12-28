Туляк жестоко избил и похитил шурина: в суде огласили приговор

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.

В Ленинском районном суде 36-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека.

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