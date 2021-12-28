Туляк жестоко избил и похитил шурина: в суде огласили приговор
Мужчина на длительный срок лишится свободы.
В Ленинском районном суде 36-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека.
Судом установлено, что 28 октября 2020 года обвиняемый жестоко избил шурина, которого невзлюбил с первого дня знакомства. После этого, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, он заставил его сесть в такси. Обвиняемый, пристегнув потерпевшего наручниками к сиденью, заявил таксисту, что задержал преступника и теперь его «необходимо отвезти на допрос». Но «допросить» потерпевшего ему не удалось, так как их машину остановили для проверки сотрудники УГИБДД.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.
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