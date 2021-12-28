Где в Туле отключат электроэнергию 29 декабря

В среду они пройдут с 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

ул. Болдина, 60-84 (чётн.),

ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),

ул. Серебровская, 89, 97,

пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,

ул. Московская, 13, 30,

пер. Московский, 6,

ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),

ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),

пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,

ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,

ул. Тульская, 2, 4, 6, 8, 3-11, 21-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.)

пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5

ул. Физкультурная, 18, 27

п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 8, 8-а, 3, 7, 9,

п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,

пр-д, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

Парковый пр-д, 1-15,

Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8,

п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,

ул. Транспортная, 5-9,

ул. Станционная, 5-17,

ул. Шахтёрская, 1-33, 1-а,

ул. Центральная, 1,

ул. Автомобилистов, 20, 22-а.