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Где в Туле отключат электроэнергию 29 декабря

Где в Туле отключат электроэнергию 29 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

В среду они пройдут с 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
  • ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 89, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 30,
  • пер. Московский, 6,
  • ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
  • ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
  • ул. Тульская, 2, 4, 6, 8, 3-11, 21-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.)
  • пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5
  • ул. Физкультурная, 18, 27
  • п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 8, 8-а, 3, 7, 9,
  • п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • Парковый пр-д, 1-15,
  • Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8,
  • п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,
  • ул. Транспортная, 5-9,
  • ул. Станционная, 5-17,
  • ул. Шахтёрская, 1-33, 1-а,
  • ул. Центральная, 1,
  • ул. Автомобилистов, 20, 22-а.
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вчера, в 21:53 +2
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