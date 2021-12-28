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Осужденные из Тульской области стали победителями кинофестиваля «Надежда»
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Осужденные из Тульской области стали победителями кинофестиваля «Надежда»

В этом году мероприятие состоялось уже в восьмой раз.

Творческая группа осужденных из ИК № 5 УФСИН России по Тульской области стала одним из победителей межрегионального кинофестиваля экранного творчества «Надежда».

Кинофестиваль, организованный Уполномоченным по правам человека в Челябинской области совместно с ГУФСИН России по Челябинской области, проводится уже в восьмой раз и посвящен в этом году 60-летию первого полета человека в космос.

Творческая группа, состоящая из шести осужденных во главе с начальником отряда Александром Кондратьевым приняла участие в конкурсе, создав мотивирующий видеоролик «Через тернии – к звездам».

Эта работа была признана одной из лучших. Все участники были награждены почетными грамотами начальника ГУ ФСИН России по Челябинской области.

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вчера, в 22:44 +2
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