В Туле инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику, попавшему в снежную ловушку

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Грузовик забуксовал на проезжей части и не мог продолжать движение.

В прошлую субботу, 25 декабря, примерно в пять часов утра на ул. Демидовской сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Туле Дмитрий Качанов и Михаил Раудис, находясь на маршруте патрулирования, заметили грузовик Scania с номерами другого региона.

Водитель машине не мог самостоятельно продолжить движение из-за пробуксовки колес на заснеженной проезжей части. Оценив обстановку, полицейские оперативно связались с организацией, осуществляющей уборку на автодорогах областного центра.

На место прибыла комбинированная дорожная машина, которая обработала проезжую часть противогололедными материалами. Постепенно преодолевая незначительные расстояния с помощью противооткатных устройств и подручных средств, грузовик выбрался из ловушки и смог продолжить движение.

Добравшись до дома, водитель позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ДПС, которые пришли на помощь в непростой дорожной ситуации.

Несмотря на то, что экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийные ситуации, лучше предпринять все меры для того, чтобы в них не оказаться.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: важно заблаговременно планировать маршруты для движения, выбирать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим исходя из конкретной погодной и дорожной обстановки, а также не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных метеорологический условиях и не отправляться в дальние поездки без особой нужды.

При возникновении в пути непредвиденных, сложных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.