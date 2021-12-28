новости
новости
Регистрация
В Туле инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику, попавшему в снежную ловушку
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Туле инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику, попавшему в снежную ловушку

Грузовик забуксовал на проезжей части и не мог продолжать движение.

В прошлую субботу, 25 декабря, примерно в пять часов утра на ул. Демидовской сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Туле Дмитрий Качанов и Михаил Раудис, находясь на маршруте патрулирования, заметили грузовик Scania с номерами другого региона.

Водитель машине не мог самостоятельно продолжить движение из-за пробуксовки колес на заснеженной проезжей части. Оценив обстановку, полицейские оперативно связались с организацией, осуществляющей уборку на автодорогах областного центра.

На место прибыла комбинированная дорожная машина, которая обработала проезжую часть противогололедными материалами. Постепенно преодолевая незначительные расстояния с помощью противооткатных устройств и подручных средств, грузовик выбрался из ловушки и смог продолжить движение.

Добравшись до дома, водитель позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ДПС, которые пришли на помощь в непростой дорожной ситуации.

Несмотря на то, что экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийные ситуации, лучше предпринять все меры для того, чтобы в них не оказаться.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: важно заблаговременно планировать маршруты для движения, выбирать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим исходя из конкретной погодной и дорожной обстановки, а также не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных метеорологический условиях и не отправляться в дальние поездки без особой нужды.

При возникновении в пути непредвиденных, сложных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
  • Сообщить о гололеде можно через WhatsApp по номеру: +7(999)374-05-98.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
гололедснегУГИБДД России по Тульской областитульская Госавтоинспекцияпогодные условиягрузовик
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступит группа The Hatters
В Туле выступит группа The Hatters
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.