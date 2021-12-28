В Туле инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику, попавшему в снежную ловушку
Грузовик забуксовал на проезжей части и не мог продолжать движение.
В прошлую субботу, 25 декабря, примерно в пять часов утра на ул. Демидовской сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Туле Дмитрий Качанов и Михаил Раудис, находясь на маршруте патрулирования, заметили грузовик Scania с номерами другого региона.
Водитель машине не мог самостоятельно продолжить движение из-за пробуксовки колес на заснеженной проезжей части. Оценив обстановку, полицейские оперативно связались с организацией, осуществляющей уборку на автодорогах областного центра.
На место прибыла комбинированная дорожная машина, которая обработала проезжую часть противогололедными материалами. Постепенно преодолевая незначительные расстояния с помощью противооткатных устройств и подручных средств, грузовик выбрался из ловушки и смог продолжить движение.
Добравшись до дома, водитель позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ДПС, которые пришли на помощь в непростой дорожной ситуации.
Несмотря на то, что экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийные ситуации, лучше предпринять все меры для того, чтобы в них не оказаться.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: важно заблаговременно планировать маршруты для движения, выбирать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим исходя из конкретной погодной и дорожной обстановки, а также не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных метеорологический условиях и не отправляться в дальние поездки без особой нужды.
При возникновении в пути непредвиденных, сложных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53 или 32-32-54.
- Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
- Сообщить о гололеде можно через WhatsApp по номеру: +7(999)374-05-98.