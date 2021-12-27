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В Кимовске полицейские задержали свекровь-воровку

В Кимовске полицейские задержали свекровь-воровку

Женщина обокрала свою невестку.

Недавно в кимовскую полицию обратилась местная 36-летняя жительница. Женщина заявила о том, что из ее квартиры пропали 18 тысяч рублей.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленницу. Ей оказалась 60-летняя пенсионерка, свекровь потерпевшей», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По версии полицейских, преступление было совершено после совместной выпивки. Украденные деньги подозреваемая потратила на личные нужды.
 
Решается вопрос о возбуждении в отношении пенсионерки уголовного дела. Пенсионерка призналась в содеянном.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:01 +2
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