В Кимовске полицейские задержали свекровь-воровку
Женщина обокрала свою невестку.
Недавно в кимовскую полицию обратилась местная 36-летняя жительница. Женщина заявила о том, что из ее квартиры пропали 18 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленницу. Ей оказалась 60-летняя пенсионерка, свекровь потерпевшей», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По версии полицейских, преступление было совершено после совместной выпивки. Украденные деньги подозреваемая потратила на личные нужды.
Решается вопрос о возбуждении в отношении пенсионерки уголовного дела. Пенсионерка призналась в содеянном.
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