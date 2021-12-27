В Кимовске полицейские задержали свекровь-воровку

Недавно в кимовскую полицию обратилась местная 36-летняя жительница. Женщина заявила о том, что из ее квартиры пропали 18 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленницу. Ей оказалась 60-летняя пенсионерка, свекровь потерпевшей», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По версии полицейских, преступление было совершено после совместной выпивки. Украденные деньги подозреваемая потратила на личные нужды.

Решается вопрос о возбуждении в отношении пенсионерки уголовного дела. Пенсионерка призналась в содеянном.