Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 222 случая заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 222 случая коронавируса, 210 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 295 жителей региона, 65 541 человек вылечился, 4207 — умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:08, 20 407 0
вчера, в 11:28, 1 1612 -3
25 декабря, в 11:39, 8 1638 -2
24 декабря, в 18:40, 54 6948 -25
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