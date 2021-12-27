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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 222 случая заболевания и 13 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 222 случая заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 222 случая коронавируса, 210 человек выздоровели, 13 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 295 жителей региона, 65 541 человек вылечился, 4207 — умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Кристина Вернигорина
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