Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 222 случая заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 295 жителей региона, 65 541 человек вылечился, 4207 — умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 222 случая коронавируса, 210 человек выздоровели, 13 скончались.

сегодня, в 12:08,

сегодня, в 12:08, 20 407 0

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