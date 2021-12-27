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Ночной пожар в Иншинском: пожарные эвакуировали из горящего дома 20 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночной пожар в Иншинском: пожарные эвакуировали из горящего дома 20 человек

К счастью, на пожаре никто не пострадал.

Ночью 27 декабря в многоквартирном жилом доме № 15 в поселке Иншинском произошел пожар. На место направили пять пожарных расчетов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, из горящего дома было эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорела кухня размером 3×2 м, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

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