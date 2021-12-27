Какая погода ждет туляков в Новогоднюю ночь?

31 декабря в Туле и области ожидается морозная и снежная погода. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, днем прогнозируется -4 градуса, а в ночь на 1 января — -8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в регионе весь день будет идти снег.

Мороз ожидается и 1 января. В дневные часы будет -4 градуса, в ночные — -8.