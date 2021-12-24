Где в Туле покататься на коньках: публикуем список адресов

Главным катком по-прежнему будет Губернский на площади Ленина, который открылся 17 декабря.

Зимой в Туле в соответствующих погодных условиях будут работать катки и хоккейные коробки по следующим адресам:

На территории Зареченского округа:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14−20;

- хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;

- каток в пос. Ленинском по адресу: ул. Ленина, д. 9;

- хоккейная коробка в пос. Ленинском по адресу: ул. Гагарина, д. 9;

- хоккейная коробка в с. Хрущево на ул. Прудной;

- хоккейная коробка в пос. Рождественском на ул. Лесной;

- каток в пос. Обидимо по адресу: ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;

- хоккейная коробка в пос. Плеханово по адресу: ул. Заводская, д. 21.

На территории Пролетарского округа:

- каток на Пролетарской набережной;

- каток на улице Приупской, д. 3;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Металлургов, д. 22;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Р. Зорге, д. 29;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Бондаренко, д 23;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Кутузова, 131.

На территории Центрального округа, помимо Губернского катка:

- хоккейная коробка на Казанской набережной;

- хоккейная коробка между д. 7 к. 3 по ул. Кауля и д. 11-а по ул. Новомосковской;

- хоккейная коробка в п. Петелино.

На территории Привокзального округа:

- хоккейная коробка по адресу: ул. Калужское шоссе, дома 5−7;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Седова, д. 27;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, д. 36;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет, д. 44;

- хоккейная коробка в Платоновском парке.

На территории Советского округа:

- хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, д. 94;

- хоккейная коробка по адресу: Красноармейский пр-т, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;

- хоккейная коробка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова возле базы проката;