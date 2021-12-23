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В Алексине женщина на Škoda Fabia сбила скульптуру льва
Фото: vk.com/alexin_gossip

В Алексине женщина на Škoda Fabia сбила скульптуру льва

Автомобиль едва не улетел в реку — его остановил бетонный столб.

Минувшей ночью на ул. Некрасова в Алексине Тульской области произошло ДТП. 32-летняя водитель Škoda Fabia, предположительно, не справилась с управлением на повороте, и машина вылетела с дороги.
 
 
 
Там легковушка сбила одну из двух установленных перед входом на мост через реку Мышегу скульптур львов, а затем врезалась в ограждение и бетонный столб. Последний не позволил Škoda съехать в реку.
 
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля и ее 41-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:46 +2
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