В Алексине женщина на Škoda Fabia сбила скульптуру льва

Фото: vk.com/alexin_gossip

Автомобиль едва не улетел в реку — его остановил бетонный столб.

Минувшей ночью на ул. Некрасова в Алексине Тульской области произошло ДТП. 32-летняя водитель Škoda Fabia, предположительно, не справилась с управлением на повороте, и машина вылетела с дороги.

Там легковушка сбила одну из двух установленных перед входом на мост через реку Мышегу скульптур львов, а затем врезалась в ограждение и бетонный столб. Последний не позволил Škoda съехать в реку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля и ее 41-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.