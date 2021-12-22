Призы за вакцинацию: туляк выиграл новенький внедорожник

Фото: op71.ru

В этот раз главным призом викторины стал автомобиль марки HAVAL Jolion.

— Я три года мечтал поменять свою машину, но все никак не складывалось. А тут такой новогодний подарок. За рулем я 16 лет и, можно сказать, с утра до вечера: отвожу детей в школу и садик, вечером забираю, по работе тоже всегда на машине, — поделился эмоциями Павел из Тулы.

Также в списке призов: смарт-часы, смартфоны и телевизор.

— Для участия в викторине я зарегистрировалась еще в ноябре, но благополучно об этом забыла. И вот раздался звонок, и мне сообщили, что я выиграла смарт-часы. Сначала не поверила, но это оказалось правдой. Или оставлю себе, или подарю дочери, — рассказала победительница викторины Светлана.

— Я выиграла телефон. На викторину меня зарегистрировал сын, он и сообщил радостную новость о выигрыше. Хочу подарить этот телефон своему внуку — студенту первого курса, — прокомментировала тулячка Татьяна Васильевна.

— Посчастливилось выиграть в викторине смартфон. Я зарегистрировался для участия с самого начала, но за розыгрышами не следил. Когда позвонили из Общественной палаты, это было неожиданно, но очень приятно, — рассказал Григорий.

Елена Сергеевна из поселка Рассвет стала обладательницей телевизора. Она давно собиралась заменить свой старый, еще ламповый телевизор, на новый. Наконец отложила на покупку деньги, и в то же время узнала о выигрыше в викторине. Елена Сергеевна работает медсестрой. Вакцинацию от коронавируса она прошла давно и убедила всех членов своей семьи пойти на прививку.

Полный список победителей опубликован на сайте.

Следующий розыгрыш состоится 21 января. Полный список призов снова появится на сайте викторины за два дня до прямого эфира. Участвовать в нём может каждый житель области, сделавший прививку от коронавируса.

Повторная регистрация не требуется, все данные участников автоматически переходят на следующий этап.

Проверить свой номер в списке можно на сайте в разделе «Участники». Для корректного отображения необходимо вводить номер сертификата с дефисами, например: 1111−1111−1111−1111.