В Тульской области в ускоренном темпе строятся социальные объекты

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор отметил, что при реализации нацпроектов в Тульской области повышенное внимание уделяется строительству социальных объектов. На это было выделено порядка 15 млрд рублей.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов отметил, что в 2021 году в регионе велось строительство 24 объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и образования. Из них 17 – за счет бюджетных средств, остальные 7 – за счет внебюджетных источников. В 2022 году планируется начать строительство еще 8 объектов.

Четыре новых учреждения образования уже работают – это детские сады в Ясногорском районе, Ефремове и Туле, а также школа на 600 мест в микрорайоне «Времена года». Ещё два детских сада в Крапивне (на 75 мест) и в микрорайоне «Северная мыза» (на 240 мест) Тулы будут сданы до конца года. В 2022 году продолжится строительство пяти детских садов в Заокском районе, Алексине, Новомосковске и Туле, а также двух школ в Донском (на 400 мест) и Туле (1100 мест). Это позволит завершить программу строительства детских садов в области.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что в этом году, как и в прошлом, в детсадах региона не было очередей. Кроме того, благодаря системной межведомственной работе удалось существенно ускорить выдачу лицензии для новых объектов. Сейчас он составляет не более месяца.

В Новомосковске строится «Центр поддержки одаренных детей». Это четырехэтажное здание из двух корпусов. Основное здание для постоянного проживания детей – школа-интернат с учебными классами, библиотекой, актовым залом, пищеблоком и медицинским блоком. Второе здание – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом, душевыми и раздевалками.

Завершено строительство нового здания перинатального центра. Оно рассчитано на 140 коек, оснащено современным оборудованием для выхаживания новорожденных, имеется индивидуальные родовые залы. Объект находится на сдаче. Строится современный онкологический центр. Он включает консультативно-диагностический центр, стационар, хирургию, лабораторию. Срок завершения строительства – 2023 год.

В Чернском районе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» продолжается строительство нового корпуса для пожилых людей «Забота». Он рассчитан на 200 человек и тоже будет сдан в 2023 году.

Ведется строительство ряда объектов в сфере культуры. Начато строительство Дома культуры на 158 мест в с. Дедилово. Оно завершится в следующем году. Кроме того, будет построен ДК с залом на 49 мест в д. Кузьменки Арсеньевского района, а в Веневе по нацпроекту «Культура» начнется строительство Центра культурного развития на 300 мест. Объект планируется сдать в 2023 году.

Идет строительство Фондохранилища Тульского областного художественного музея. Строится ряд спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» началась реконструкция велотрека, которая завершится в следующем году. Завершается строительство крытого манежа с футбольным полем на Косой горе. Еще один планируется построить в Туле в 2022 году.

В 2022 году также начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных центров – в Ясногорском и Куркинском районах. За счёт внебюджетных средств в 2021 году построена «Тула-Арена» со зрительным залом на 1 800 мест, залами для занятий единоборствами и проведения соревнований по игровым видам спорта. Завершается строительство трех ФОКов в Одоеве и Туле.

При поддержке «Газпрома» началось строительство спортивного комплекса на 2500 мест на ул. Санаторной в Туле. На ул. Агеева достраивается областной центр реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Алексей Дюмин отметил, что сейчас в регионе в стадии строительства находится шесть спортивных объектов. В следующем году будет ещё три. Все сроки должны быть соблюдены. Губернатор поручил министру спорта Тульской области Дмитрию Яковлеву взять на особый контроль завершение строительства крытого манежа в Туле и проработать вопрос эксплуатации и обслуживания новых объектов.

Алексей Дюмин обратил внимание регионального минстроя на важность благоустройства территорий, прилегающих к объектам.



Губернатор задал Константину Лопухову вопрос о компенсации затрат подрядчиков в связи с ростом цен на стройматериалы. По словам министра, по детским садам, которые сдаются в этом году, предусмотрена компенсация из бюджета региона. По тем объектам, по которым возможно софинансирование из федерального бюджета, будут поданы заявки в федеральные органы исполнительной власти. В бюджете Тульской области будет предусмотрено увеличение регионального софинансирования.

Алексей Дюмин поручил Константину Лопухову держать на контроле направление заявок на дополнительные федеральные средства и отдельно обратился к главам муниципальных администраций.

– Вы – заказчики строительства. От вашего хозяйского отношения к строящимся у вас социально значимым объектам зависит многое. Если возникнут трудности, обращайтесь в правительство области за помощью. Жители ждут от нас не объяснения причин, по которым что-то не получилось, а завершения строительства в срок и с надлежащим качеством. И это работа как регионального правительства, так и глав администраций муниципальных образований, – подчеркнул глава региона.