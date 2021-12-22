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На проспекте Ленина из-за обрыва электропроводов образовалась пробка

На проспекте Ленина из-за обрыва электропроводов образовалась пробка

На пересечении с ул. Гоголевской стоят экипаж ДПС и троллейбус.

На проспекте Ленина в Туле серьёзно затруднено движение. По предварительным данным, на пересечении с ул. Гоголевской произошёл обрыв проводов. Там стоит троллейбус и машина ДПС, движение по двум полосам в сторону ул. Советской почти полностью перекрыто.

В красный цвет на «Яндекс-картах» окрасились улицы Тургеневская, Льва Толстого, Первомайская, Мориса Тереза, Пушкинская. Наблюдаются затруднения на Советской, Менделеевской, Оборонной и Староникитской.

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Фотограф: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:16 +1
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