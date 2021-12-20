Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 233 случая коронавируса, 212 человек выздоровели, 12 умерли.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 711 жителей региона, 64 070 вылечились, 4124 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:51, 1 149 0
сегодня, в 12:40, 13 669 0
вчера, в 11:11, 51 1623 -3
17 декабря, в 11:40, 22 1873 -4
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