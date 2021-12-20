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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 233 случая коронавируса, 212 человек выздоровели, 12 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 711 жителей региона, 64 070 вылечились, 4124 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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