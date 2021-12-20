В Щекинском районе в ДТП пострадали три человека

Днем 19 декабря в Щекинском районе, на 7-м км автодороги «Лапотково-Ефремов» произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщила очевидец происшествия.

«В кювете было несколько машин. Видимо, две столкнулись, а остальные из-за этой аварии съехали в кювет. В автомобиле ВАЗ зажало женщину, ее доставали сотрудники МЧС», — рассказала наша читательница.

По данным региональной Госавтоинспекции, сообщение о происшествии поступило в 13.46. Предполагается, что 36-летняя водитель ВАЗ-2113 не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

Предполагаемая виновница госпитализирована с травмами различной степени тяжести. 14-летней пассажирке ВАЗ-2113 и водителю Volkswagen оказывалась медицинская помощь.