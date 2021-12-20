Масштабный сбой в системе ГИБДД устранен

Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен техническими специалистами ведомства

Технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов спровоцировала коммунальная авария в серверных помещениях . Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

20 декабря объявлен рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.