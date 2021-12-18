Из-за программного сбоя в России приостановлена регистрация авто и выдача водительских прав

Также ограничен доступ к базе наложенных штрафов за нарушения ПДД.

Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции Тульской области сообщили, что региональные подразделения вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

В МВД России подчеркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования.

МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.