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Из-за сильных морозов отряд «Лиза Алерт» по ночам будет патрулировать улицы Тулы

Из-за сильных морозов отряд «Лиза Алерт» по ночам будет патрулировать улицы Тулы

Главная цель – не дать людям замерзнуть.

В ближайшие дни Тульскую область ждут 20-градусные морозы. В связи с этим в регионе начнет работу «Ночной патруль». Его организаторы — волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Главная цель — предотвратить и уменьшить количество замерзших людей. В период морозных дней добровольцы отряда «Лиза Алерт» приступят к патрулированию улиц в вечернее и ночное время в городах Тульской области, — говорится в сообщении активистов.

Поисковики обратились к тулякам с просьбой не оставаться в стороне от ситуации. Проезжая или проходя по своему району обращайте внимание, особенно в ночное время, на людей:

  • стоящих либо лежащих на остановках, вокзалах;
  • около закрытых магазинов и торговых центров;
  • людей, идущих в одежде не по сезону или передвигающихся вдоль трасс;
  • не проезжайте мимо, если вы увидели человека, лежащего на дороге либо сидящего в снегу; одиноко идущего пожилого человека, ребенка.

Если вы встретите таких людей, поинтересуйтесь, все ли у них в порядке и не нуждаются ли они в помощи.

При неординарной ситуации звоните по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52 (отряд «Лиза Алерт»).

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:00 +2
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