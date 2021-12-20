Из-за сильных морозов отряд «Лиза Алерт» по ночам будет патрулировать улицы Тулы
Главная цель – не дать людям замерзнуть.
В ближайшие дни Тульскую область ждут 20-градусные морозы. В связи с этим в регионе начнет работу «Ночной патруль». Его организаторы — волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Главная цель — предотвратить и уменьшить количество замерзших людей. В период морозных дней добровольцы отряда «Лиза Алерт» приступят к патрулированию улиц в вечернее и ночное время в городах Тульской области, — говорится в сообщении активистов.
Поисковики обратились к тулякам с просьбой не оставаться в стороне от ситуации. Проезжая или проходя по своему району обращайте внимание, особенно в ночное время, на людей:
- стоящих либо лежащих на остановках, вокзалах;
- около закрытых магазинов и торговых центров;
- людей, идущих в одежде не по сезону или передвигающихся вдоль трасс;
- не проезжайте мимо, если вы увидели человека, лежащего на дороге либо сидящего в снегу; одиноко идущего пожилого человека, ребенка.
Если вы встретите таких людей, поинтересуйтесь, все ли у них в порядке и не нуждаются ли они в помощи.
При неординарной ситуации звоните по телефонам: 112 или