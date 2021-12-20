Встречаем Новый год всей семьей! 9 обалденных закусок для праздничного стола
Новый год – это веселый праздник, который вдохновляет нас, дарит массу положительных эмоций и приятных сюрпризов.
Но не зря говорят, что как этот день встретишь, так следующий год и проведешь. К выбору компании и места празднования стоит отнестись серьезно. Идеальный вариант - это встретить Новый год в кругу семьи и близких людей и приготовить любимые блюда.
Закуски на праздничном столе можно смело назвать важнейшей частью меню. Именно с них начинается застолье, и чаще всего их едят на протяжении всего вечера. Планируя закуски, подумайте о том, как они будут сочетаться с основным блюдом, а также обязательно приготовьте 1-2 варианта, которые подойдут к бокалу шампанского (или другого алкоголя, если он есть на столе). Если у вас пока нет идей, обязательно изучите нашу подборку!
Канапе с сыром и сельдью
Даже на праздничном столе закуски вовсе необязательно должны быть дорогими. Красиво подать можно даже привычную многим селедку. Такие канапе радуют не только своим внешним видом, но и вкусом.
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая — 1 шт.;
- Хлеб (белый или черный) — 8 ломтиков;
- Помидоры черри — 16 шт.;
- Плавленый сыр — 250 грамм;
- Зелень — по вкусу.
Сельдь разделайте, очистите филе и нарежьте небольшими ломтиками. Помидоры вымойте и обсушите. Хлеб нарежьте и при желании подсушите немного на сковороде или в духовке. Плавленый сыр намажьте на хлеб.
Выложите сверху сельдь и помидор. Закрепите шпажкой, дополните зеленью и подавайте к столу.
Фаршированные яйца со шпинатом и икрой
Если вам кажется, что фаршированные яйца — это скучная закуска, тогда вы однозначно не пробовали этот вариант. Нежнейшая начинка буквально тает во рту, а красная икра придает не только пикантную нотку вкусу, но и праздничный вид.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Шпинат — 1 пучок;
- Красная икра — 40 грамм;
- Соль, перец и майонез — по вкусу.
Для начала отварите вкрутую яйца, остудите и очистите. Аккуратно разрежьте пополам и извлеките желток. Шпинат выложите на сковороду или в сотейник и прогрейте на среднем огне, чтобы он уменьшился в объеме. В чашу блендера выложите шпинат, 1 целое яйцо и желтки. Добавьте соль, перец и майонез по вкусу.
Взбейте все до однородности и разложите полученную массу по половинкам белков. Сверху выложите икру и можно подавать.
Сырные шарики с базиликом и орехами
Это легкая, но очень насыщенная закуска. Ароматный базилик, пикантная фета и панировка из хрустящих орехов — это удивительное сочетание. Приготовить закуску нужно чуть заранее, чтобы она 2−3 часа постояла в холодильнике перед подачей.
Ингредиенты:
- Фета — 120 грамм;
- Творог — 120 грамм;
- Базилик — 1−2 ст. л.;
- Грецкие орехи — 200 грамм.
Орехи выложите на сковороду или на противень и подсушите. После остудите, выложите в чашу блендера и измельчите в среднюю крошку. В глубокой миске соедините творог, фету, измельченный базилик и тщательно все перемешайте.
Из полученной массы влажными руками сформируйте небольшие шарики. Выложите в тарелку с орехами и обваляйте со всех сторон. Готовые шарики уберите в холодильник.
Тартар из слабосоленого лосося с огурцом
Освежающий тартар — прекрасный вариант для разнообразия праздничного меню. К нему можно подать ломтики свежего или подсушенного хлеба, а также хлебцы или даже тарталетки.
Ингредиенты:
- Слабосоленый лосось — 200 грамм;
- Огурец — 1 шт.;
- Луковица — ½ шт.;
- Растительное масло — 20 грамм;
- Уксус — 5 грамм;
- Соль, перец и зелень — по вкусу.
Для приготовления закуски нарежьте средними кубиками рыбу и огурец. Добавьте измельченный лук и зелень. Сбрызните маслом и уксусом, посолите и поперчите по вкусу.
Аккуратно перемешайте, выложите на тарелку и отправьте в холодильник на полчаса перед подачей.
Тарталетки с апельсином и курицей
Подавать закуски в тарталетках очень удобно. Они могут быть как вафельные, так и песочные или слоеные, например. В данном случае апельсин можно смело заменить мандарином, но очистите предварительно мякоть от пленок.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе — 100 грамм;
- Мякоть апельсина — 80 грамм;
- Сыр — 60 грамм;
- Соль, перец и майонез — по вкусу;
- Тарталетки — 6 шт.
Филе заранее отварите и остудите. Нарежьте филе небольшими кубиками или разберите на волокна. Сыр натрите на средней терке. Апельсин очистите от кожуры и нарежьте.
Добавьте соль, перец и майонез по вкусу, перемешайте. Перед самой подачей разложите закуску по тарталеткам и дополните зеленью.
Оливки в слоеном тесте
Очень простая и весьма оригинальная закуска. Она хороша как в теплом виде, так и полностью остывшая.
Ингредиенты:
- Оливки — 100 грамм;
- Слоеное тесто — 100 грамм;
- Яйцо — 1 шт.;
- Кунжут — 1 ч. л.
Тесто аккуратно раскатайте и нарежьте квадратами. Оливки подсушите немного и выложите на тесто.
Аккуратно защипните края. Смажьте полученные заготовки взбитым яйцом, присыпьте кунжутом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте минут 15−20 до румяности.
Карпаччо из ананаса
К бокалу шампанского, да и не только, прекрасно подойдет эта пикантная закуска. Сладость ананаса и пикантный маринад — потрясающее сочетание, которое точно стоит попробовать.
Ингредиенты:
- Ананас консервированный — 150 грамм;
- Сироп от ананасов — 100 грамм;
- Корень имбиря — 1 см;
- Молотый перец чили — 1 щепотка;
- Сок лимона — 1 ч. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Мята — по вкусу.
Для приготовления маринада соедините сироп от ананасов, измельченный корень имбиря и мяту в кастрюле. Добавьте чили и сахар, доведите до кипения. Влейте сок лимона и проварите 3−4 минуты на медленном огне.
Готовый маринад процедите через мелкое сито, и залейте им ананасы. Оставьте на 1−2 часа, чтобы они как следует пропитались. Перед подачей закуску можно дополнить свежей зеленью или хлопьями острого перца.
Запеченные тарталетки с сыром и грушей
Нежнейшая начинка из сыра и мякоти груши точно никого не оставит равнодушным. Подавать такую закуску лучше всего теплой, но и остывшая она потрясающая.
Ингредиенты:
- Тарталетки — 5 шт.;
- Твердый сыр — 50 грамм;
- Мягкий сыр (плавленый или с плесенью) — 50 грамм;
- Груша — 1 шт.;
- Желток — 1 шт.;
- Сливки — 80 мл;
- Соль, специи и кунжут — по вкусу.
Грушу вымойте и обсушите. Нарежьте сыры и грушу небольшими брусочками и распределите по тарталеткам.
В небольшой миске взбейте желток со сливками. Добавьте соль и перец по вкусу. В каждую тарталетку добавьте 2−3 ложки сливок. Присыпьте кунжутом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте минут 10.
Профитроли с креветками
Хрустящее и воздушное заварное тесто идеально подходит для новогоднего меню. Профитроли можно наполнить любимым салатом, паштетом или икрой. А можно приготовить потрясающую начинку из креветок и мягкого сыра.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло — 60 грамм;
- Мука — 100 грамм;
- Вода — 100 грамм;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 щепотка;
- Разрыхлитель — 1 щепотка.
Для начинки:
- Яйцо — 1 шт.;
- Креветки — 150 грамм;
- Сыр — 50 грамм;
- Майонез — по вкусу.
Для приготовления теста доведите до кипения воду, добавьте соль и сливочное масло. После всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.
Снимите тесто с огня, остудите немного и добавьте яйцо. Взбивайте, пока тесто не станет воздушным и однородным. С помощью ложки или кондитерского мешка отсадите тесто на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте профитроли около получаса в разогретой до 180 градусов духовке. Тем временем отварите креветки и яйцо. Остудите, очистите. Немного креветок отложите до подачи, а остальные нарежьте кубиками вместе с яйцом. Добавьте в начинку сыр, майонез и при желании соль и перец.
Аккуратно срежьте верхушку остывших профитроли. Наполните начинкой и украсьте целой креветкой.
Вкусных вам праздников и душевного тепла в Новом году!
По материалам: povar.ru