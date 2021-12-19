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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области заразились еще 230 человек
12 пациентов умерли.
За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 230 случаев заражения коронавирусом. 210 человек выздоровели, 12 умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 72 478 случаев ковида, 63 858 человек выздоровели, 4 112 - умерли.
Ситуация в РФ выглядит следующим образом:
17 декабря, в 11:40, 21 1772 -4
16 декабря, в 11:41, 12 1512 -2
15 декабря, в 11:44, 36 1706 -3
14 декабря, в 13:15, 32 1141 -2
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