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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области заразились еще 230 человек
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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области заразились еще 230 человек

12 пациентов умерли.

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 230 случаев заражения коронавирусом. 210 человек выздоровели, 12 умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 72 478 случаев ковида, 63 858 человек выздоровели, 4 112 - умерли.

Ситуация в РФ выглядит следующим образом:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 231 случай заболевания и 12 смертей
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