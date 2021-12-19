Акции Тульских городских электросетей вновь не смогли продать

На аукционе опять не нашлось ни одного покупателя.

Стали известны итоги аукциона по продаже акций АО «Тульские городские электрические сети». Цена контракта: 705 320 000 рублей.

Очередной аукцион по продаже акций компании признан несостоявшимся. Причина - отсутствие покупателей: на участие в торгах опять не была подана ни одна заявка.

Инициатором продажи акций отнюдь не убыточного предприятия [выручка прошлого года - 1,4 млрд рублей] является Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.