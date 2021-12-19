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Акции Тульских городских электросетей вновь не смогли продать

Акции Тульских городских электросетей вновь не смогли продать

На аукционе опять не нашлось ни одного покупателя.

Стали известны итоги аукциона по продаже акций АО «Тульские городские электрические сети». Цена контракта: 705 320 000 рублей.
 
Очередной аукцион по продаже акций компании признан несостоявшимся. Причина - отсутствие покупателей: на участие в торгах опять не была подана ни одна заявка. 
 
Инициатором продажи акций отнюдь не убыточного предприятия [выручка прошлого года - 1,4 млрд рублей] является Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы. 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 0
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