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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 13 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 233 случая коронавируса, 213 человек выздоровели, 13 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 248 жителей региона, 63 648 вылечились, 4100 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 054 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 186 823 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 1 076 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 296 180 человек.
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:48 −1
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