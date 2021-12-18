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Из-за аварии в Туле в 12 многоквартирных домах отключили холодную воду

Из-за аварии в Туле в 12 многоквартирных домах отключили холодную воду

Дома расположены ул. Некрасова и Оборонной .

18 декабря с 09:30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды на ул. Некрасова в д. 1б к4, 1б к3, 1б к2, 1б к1, 1а, 1а к1 и ул. Оборонная в д. 114а, 112а, 114/1, 114, 114г, 93 к3. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Причина – аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Некрасова д. 1б к3. Отмечается, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:27 −1
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