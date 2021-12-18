Губернский каток в Туле: большой фоторепортаж с открытия

Фото Максима Котенева.

Накануне в Туле на площади Ленина открылся Губернский каток. На первый сеанс, который стартовал в 18.00, собралось большое количество желающих покататься на коньках. Некоторые отстояли очередь за бесплатными билетами, а кто-то бронировал их на сайте катка.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева - Инициатива губернатора Алексея Дюмина уже пятый год подряд радует не только туляков, но и гостей города. Наслаждайтесь катанием и свежим воздухом, но при этом соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила. Мы рады всем!

Интересно, что у Губернского катка есть постоянные посетители. Те, кто приходит покататься практически каждый день на протяжении нескольких лет. Один из них 16-летний Дмитрий Гальцев.

- Я хожу сюда уже пять лет! Каток очень хороший и безопасный. Удобно, что он расположен недалеко от моего дома. Нравится, что здесь постоянно много людей. Прихожу с друзьями или с родителями. Вообще сам катаюсь на коньках с пяти лет.

18-летний Никита Жданов и 16-летний Владимир Ермаков:

- Катаемся третий год подряд. Лед всегда качественный. Близко живем, поэтому приходим каждый день. Конечно, из-за коронавирусных ограничений стало немного сложнее попасть на Губернский каток. Теперь надо за билетами очередь отстоять, холодно.

Валерий Карякин, сотрудник катка, рассказал, как необходимо вести себя на льду.

Валерий Карякин - Все катаются по часовой стрелке в спокойном режиме. Контролеры следят за порядком на льду. Все посетители должны соблюдать ряд правил, с которыми можно ознакомиться перед выходом на лед. В частности, пользоваться телефонами — снимать видео, делать селфи — во время катания запрещено. Можно остановиться возле бортика и сфотографироваться, то есть стоя на месте. Кататься с наушниками в ушах тоже нельзя. На каждом сеансе дежурит медик, в любое время может оказать помощь, есть она необходима. Новичкам могу пожелать побольше храбрости — не бойтесь льда!

Время начала сеансов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 по 1 ч. 15 мин. каждый. Как и в прошлом году, в выходные и праздники в 12.00 предусмотрен детский сеанс для посетителей до 10 лет включительно. В декабре и в дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется седьмой, молодежный сеанс — в 22.00.

Каток бесплатный. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (кроме паспорта).

Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек. При входе на каток у посетителей измерят температуру. В маске нужно будет находиться только в зоне проката, на льду — без.

Для посещения катка QR-коды не потребуются.

Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.